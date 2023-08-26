المدينة تتعاقد مع حارس الاتحاد محمد الفرجاني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة نادي المدينة التعاقد مع الحارس المخضرم محمد الفرجاني، حارس فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، ليعزز صفوف الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد.

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ويعد حارس المدينة الجديد من أبرز حراس ليبيا، وبقى على دكة البدلاء بديلا للحارس معاذ اللافي عدة مواسم، وكان يستعان به في بعض المباريات عند غياب الحارس الأول.

وحقق الفرجاني مع فريق الاتحاد عدة بطولات، قبل أن يودع جماهيره عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلا في رسالته: «أشكر واحترم جماهير الاتحاد على مساندتها لي طيلة وجودي في حراسة مرمي الاتحاد لعدة مواسم».