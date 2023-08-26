النصر يستعين بخبرات مخلوف في الدفاع بعد انضمام الطبال استعدادا للموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة نادي النصر التعاقد مع مدافع فريق المدينة أنور مخلوف، ليعزز دفاعات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد. ويعد مخلوف من أبرز مدافعي المدينة، وهو من مواليد 1991، وسبق أن لعب في الأهلي طرابلس والأخضر.

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كما عزز النصر صفوفه بالجناح الأيمن محمد الطبال، قادما من الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر لموسم واحد. ويعد الطبال أحد أسرع لاعبي الجناح الأيمن، ولم تتح له فرصة كبيرة في صفوف الأهلي طرابلس، وسبق له أن لعب لفريق الاتحاد قبل انتقاله لصفوف الأهلي طرابلس.

وقد ودَّع الطبال عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» جمهور الأهلي طرابلس وإدارة ناديه، مقدما الشكر والتقدير للجميع على الفترة التي قضاها مع بطل الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة.