الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

القاهرة - بوابة الوسط

وجه نادي الهلال الليبي المشارك في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية هذا الموسم الدعوة إلى جميع وسائل الإعلام الليبية، وفي صدارتها قناة الوسط «Wtv»، لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم السبت في تمام الـ5:30 مساءً بقاعة المؤتمرات في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

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وقال البيان المنشور بالصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي عبر «فيسبوك»: «يسـر نادي الهلال دعـوة كل وسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي، وسيجرى السماح للإعلاميين بتصوير تمارين الفريق لمدة 10 دقائق عقب انطلاقها».

ويستعد الهلال الليبي لمواجهة مهمة، غدا الأحد، في «الكونفدرالية» أمام فريق كاكامينغا الكيني، في إطار إياب الدور التمهيدي الأول، بعدما نجح في فرض التعادل السلبي على ممثل كينيا بملعبه في العاصمة نيروبي.