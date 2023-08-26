الأهلي بنغازي والسويحلي بطلا الكرة الطائرة لفئتي 14 و17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، أمس الجمعة في قاعة الألعاب الرياضية بمصراتة، على نهائيات بطولتي الكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما بتتويج الأهلي بنغازي بكأس وذهبية ليبيا للكرة الطائرة لفئة 14 عاما، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجزيرة بشوطين مقابل شوط واحد.

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تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول 25-23، بينما كان الشوطان الثاني والثالث للأهلي بنغازي 25-22 و15-8. في حين نال السويحلي برونزية 14 عاما، بعد فوزه في مباراة تحديد الترتيب الثالث على الهلال بشوطين مقابل شوط واحد، كانت نتائجها 27-25 و20-25 و15-8.

السويحلي بطلا لفئة 17 عاما

توج السويحلي بكأس وذهببة ليبيا للكرة الطائرة 17 عاما، بعد فوزه في المباراة النهائية على الهدى بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها 25-19 و28-26 و25-22.

ونال الجزيرة الميدالية البرونزية، بعد فوزه على الاتحاد المصراتي في مباراة تحديد الترتيب الثالث بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها 25-22 و25-22 و29-27.