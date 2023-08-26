شاهد.. بعيون قناة «Wtv» حظوظ تأهل فرسان ليبيا الأربعة في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت قناة الوسط «Wtv» حلقة جديدة، أمس الجمعة، لاستعراض موقف الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي أفريقيا: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري الأبطال، والهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية».

قدم الحلقة عبر قناة الوسط «Wtv» الإعلامي مراد دخيل في وجود ثلاثي تحليل قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وعبد الرحيم نجم وعلي ارحومة.

تحليل قناة الوسط «Wtv» قبل جولة الحسم

في البداية، قال عبد الرحيم نجم: «لا أحد ضمن التأهل في الأندية الأربعة، والجميع لديه أمل في الصعود خلال جولة الحسم المقبلة».

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وتترقب كرة القدم الليبية، غدا الأحد، جولة الحسم للأندية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، بعد ظهورها الخافت في جولة الذهاب وتحقيقها نتائج غير حاسمة، وذلك في جولة الإياب بالدور التمهيدي الأول في البطولتين على الصعيد القاري.

انتهاء جولة الذهاب بنتائج غير حاسمة

انتهت جولة الذهاب في الدور التمهيدي بعدما خاض ممثلو الكرة الليبية الأربعة غمار المنافسات الأولى. ففي دوري أبطال أفريقيا، تعثر بطل الدوري الليبي الأهلي طرابلس أمام مستضيفه فريق نواذيبو الموريتاني، لتتعقد مهمته في التأهل للدور الثاني، بعد أن خسر في نواكشوط بالنتيجة والأداء بهدفين مقابل لا شيء.

تفوق للأهلي بنغازي برباعية أمام أنيمبا النيجيري

أما الممثل الثاني لكرة القدم الليبية في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي فخاض مباراة قوية على ملعبه (شهداء بنينا) وأمام جماهيره الغفيرة ضد فريق أنيمبا النيجيري، وتفوق عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليؤجل الحسم في لقاء العودة بنيجيريا في مهمة ليست سهلة.

وفي «الكونفدرالية»، نجح فريق الهلال في فرض التعادل السلبي على مستضيفه فريق كاكامينغا الكيني على ملعبه بالعاصمة نيروبي.