ختام مميز لبطولة ليبيا للشراع على شواطئ مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت أمس الخميس منافسات بطولة ليبيا للشراع صنف الاوبتيمست التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، وأقيمت بمصيف الحديد والصلب بمدينة مصراتة.

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى

فاز بالمركز الأول ميار فايز الوليد من النادي الليبي لليخوت، وبالمركز الثاني عبدالمهيمن المجبري من كشاف بنغازي، وبالمركز الثالث مطر المنتصر من النادي الليبي لليخوت.

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وفي ختام البطولة جرى تسليم الشهادات التكريمية للمساهمين في إنجاح البطولة وتكريم المتفوقين الأوائل والجهات التي أسهمت في إنجاح البطولة ومن بينها شركة الحديد والصلب.

حضر البطولة رئيس الاتحاد الليبي للعبة عبدالمنعم بن حريز وعدد من أعضاء أسرة الرياضات البحرية.

جانب من منافسات البطولة (فيسبوك)