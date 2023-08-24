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ختام الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 24 أغسطس 2023, 04:33 مساء
ختام الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17 عاما
لقطة من لقاء الاتحاد والهدي ضمن بطولة ليبيا 17 سنة (حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)
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جرت أمس آخر ست مباريات في الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا.

نتائج مباريات تحت 14و17 عامًا
وقد أسفرت نتائج المباريات التي أقيمت ضمن نهائيات 14 عامًا عن فوز أساريا على البشائر بشوطين مقابل لا شيء، وفوز الجزيرة على الأهلي بنغازي بنتيجة شوطين مقابل لا شيء، وفوز السويحلي على الهلال بشوطين مقابل لا شيء.

أما في نهائيات تحت 17 عامًا فقد فاز الاتحاد المصراتي على الجزيرة بثلاثة أشواط لشوطين، كما تغلب الهدى على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وفوز السويحلي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ترتيب نهائيات تحت 14 عامًا بعد المرحلة التمهيدية
المجموعة الأولى تصدرها السويحلي بالعلامة الكاملة وله تسع نقاط حصدها من ثلاث مباريات، وجاء ثانيًا الهلال برصيد خمس نقاط، يليه أساريا بثلاث نقاط، وأخيرًا البشائر في المركز الرابع من دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية تصدر الجزيرة بأربع نقاط، وجاء ثانيًا الأهلي بنغازي بثلاث نقاط، يليه الهدى ثالثًا بنقطتين.

ترتيب نهائيات تحت 17 عامًا
المجموعة الأولى تصدرها السويحلي بالعلامة الكاملة وله تسع نقاط من ثلاث مباريات، وجاء ثانيًا الهدى بست نقاط، ثم الهلال ثالثًا وله ثلاث نقاط، وأخيرًا الاتحاد رابعًا من دون نقاط.

أما المجموعة الثانية فذهبت الصدارة للاتحاد المصراتي بأربع نقاط من مباراتين، وجاء الجزيرة ثانيًا بالرصيد نفسه نقاط، ثم الأهلي بنغازي ثالثًا بنقطة واحدة.

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وتقام اليوم الخميس، مباريات الدور نصف النهائي في نهائيات تحت 14 عامًا، فيلعب السويحلي مع الأهلي بنغازي، كما يلتقي الجزيرة مع الهلال.

وفي نهائيات تحت 17 عامًا، يلتقي السويحلي مع الجزيرة، والاتحاد المصراتي مع الهدى، والفريقان الفائزان سيلتقيان لتحديد المتوج بالميدالية الذهبية وكأس البطولة، فيما يلعب الخاسران في مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

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