برازيلي وإيفواري في صفوف المدينة استعدادًا للموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جرى بنادي المدينة في طرابلس مراسم حفل توقيع للمدرب الجديد هذا الموسم التونسي محمد التلمساني بحضور رئيس مجلس الإدارة أسامة أبوكرازة.

نادي المدينة جدد قوام الفريق الأول هذا الموسم بالعديد من الصفقات المحلية والدولية، وآخر الصفقات التعاقد مع المهاجم مهند إيتو قادمًا من رفيق صرمان.

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وتعاقدت الإدارة مع اللاعبين المحليين معتز الجرنازي قادمًا من المحلة، وجددت عقد فراس جمعة، والمدافع ربيع اللافي، بجانب تعيين عبدالله الشريف مديرًا فنيًا للفريق الأول.

أيضًا انضم معتز بن حامد وطارق سعد لاعب الوسط والدفاع وسيم جديدو والمحترفان التونسي وسيم النغموشي والبرازيلي اليسون فيريرا، بجانب تجديد عقد المحترف البرزايلي ماتيوس هنريكي والمحترف الإيفوراي كرست هنريكي.