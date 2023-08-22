الطبال يعزز صفوف النصر ويشكر الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عزز فريق النصر صفوفه بالجناح الأيمن محمد الطبال قادمًا من الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

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ويعد الطبال أحد أسرع لاعبي الجناح الأيمن ولم تتح له فرصة كبيرة في صفوف الأهلي طرابلس، وقد سبق أن لعب الطبال لفريق الاتحاد قبل انتقاله لصفوف الأهلي طرابلس.

وقد ودَّع الطبال عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» جمهور الأهلي طرابلس وإدارة ناديه، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع على الفترة التي قضاها مع النادي بطل الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة.