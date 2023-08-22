المنتخب الوطني للرماية يختتم مشاركته في بطولة العالم بأذربيجان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أنهى المنتخب الوطني للرماية مشاركته في بطولة العالم في نسختها 53 والتي تقام حاليًا في مدينة باكو بالعاصمة الأذربيجانية خلال الفترة من 16 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر المقبل.

البطولة يشارك فيها 1249 راميًا من 101 دولة. وسجل المنتخب الليبي للرماية في البطولة نتائج متنوعة.

- الليبي ابن دلة ضمن خماسي عربي مرشح للجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للرماية

منافسات المسدس 10 أمتار

محمد بن دلة تحصل على نتيجة 562 نقطة.

عبدالسميع إبراهيم تحصل على نتيجة 553 نقطة.

منافسات سكيت رجال

مصطفى فرج تحصل على نتيجة 125-114.

يشار إلى أن الرامي الليبي محمد بن دلة قدم ترشحه لعضوية الرياضيين في الاتحاد الدولي للعبة، وهو المرشح الأفريقي الوحيد؛ حيث سيجري انتخاب 9 رماة من بينهم 5 رجال و4 سيدات وستعلن النتائج يوم 24 أغسطس الجاري.

أبطال المنتخب الوطني الليبي في الرماية. (فيسبوك)