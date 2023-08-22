ليبيا تستقبل البطولة العربية للكيك بوكسينغ للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستضيف ليبيا البطولة العربية للشباب في الكيك بوكسينغ التي ينظمها الاتحاد الليبي للعبة تحت إشراف الاتحاد العربي للمواي تاي.

البطولة تحتضنها القاعة الكبرى بطرابلس ضمن فعاليات البطولة والتي ينتظر أن تشهد مشاركة رياضيين من 15 بلدًا عربيًا.

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المنتخبات هي: ليبيا والإمارات وسورية والمغرب والعراق وفلسطين والجزائر وتونس والبحرين ومصر ولبنان واليمن والكويت وموريتانيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس الجاري.

بدأت المنتخبات العربية في الوصول إلى ليبيا حيث وصل طرابلس الأمين العام المساعد للاتحاد العربي موسى الجبر والحكام الدوليون من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين سوف يتولون الإشراف على إدارة نزالات البطولة العربية للمواي تاي للشباب 2023.

يدعم التحكيم في البطولة أيضًا الحكم الدولي الليبي أحمد السني بهدف تعزيز صفوف الحكام في البطولة العربية للمواي تاي للشباب.