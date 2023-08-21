فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بقاعة نادي الاتحاد المصراتي نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا بمشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين.

-اتحاد الطائرة يعلن استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين

-اتحاد الطائرة يتعاقد مع مدرب تونسي لفئة الناشئين

ضمت المجموعة الأولى فرق أساريا، والهلال السويحلي، والبشائر، وتشكلت المجموعة الثانية من فرق الهدي، والأهلي بنغازي، وأبوسليم، والجزيرة.

فوز براعم الهدى على الجزيرة

وفي أولى المباريات، حقق براعم الهدى الفوز على الجزيرة بنتيجة شوطين مقابل شوط كانت نتائجها (25-21، 25-11، 16-14).

وفي المباراة الثانية حقق براعم الهلال الفوز على أساريا بنتيجة شوطين مقابل شوط، تقدم الهلال بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، والشوط الثاني كان التفوق فيه لأساريا (25-22)، وجاء شوط الحسم لينتهي بفوز الهلال بفارق نقطتين (15-13).

وباق في برنامج اليوم مباراتان هما: براعم السويحلي مع البشائر، ومباراة براعم أبوسليم مع الأهلي بنغازي.