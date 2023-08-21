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الهلال الليبي يضم الظهير الأيسر الدولي مهدي الهوني رسميا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 02:50 مساء
الهلال الليبي يضم الظهير الأيسر الدولي مهدي الهوني رسميا
الظهير الأيسر الدولي مهدي الهوني. (الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر فيسبوك)
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قرر الظهير الأيسر الدولي الليبي مهدي الهوني الانضمام إلى صفوف فريق الهلال المنافس في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» لهذا الموسم.

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وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي عبر «فيسبوك» انضمام النجم الدولي الشاب، وشقيق جناح الفريق الوطني المنتقل حديثا من الترجي التونسي إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي حمدي الهوني.

الظهير الأيسر مهدي الهوني يرتدي الغلالة الزرقاء
وقالت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي «الظهير الأيسر مهدي الهوني يرتدي الغلالة الزرقاء.. نبارك له شرف ارتداء غلالة الهلال ونتمنى له التوفيق مع زملائه».

سبق ولعب مهدي الهوني لفريق الاتحاد، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في النجمة البحريني بعقد لمدة عام، كما سبق له اللعب للأهلي طرابلس.

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