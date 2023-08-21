حارس الهلال حسام إمبية يتعرض لنقص الأكسجين في الدم خلال رحلة كينيا بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي عبر «فيسبوك» بعضا من تفاصيل حالة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حسام إمبية، أثناء مصاحبته في رحلة الفريق الخارجية إلى كينيا في أولى مواجهات الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية».

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وقالت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي «حارسنا حسام إمبية يتعرض لنقص الأكسجين في الدم خلال مباراتنا أمام كاكامينغا، وقد استلزمت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، خالص التمنيات بالشفاء العاجل لحارسنا ننتظر عودتك».

تعادل دون أهداف في مباراة الذهاب الأفريقية للهلال

وتعادل الهلال مع فريق كاكامينغا الكيني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وبهذا التعادل يتأجل حسم الصراع بين الهلال وكاكامينغا على التأهل للدور التالي من كأس «الكونفيدرالية» إلى لقاء الإياب الذي سيقام في ليبيا. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في أحد أيام 25 و 26 و 27 من أغسطس الجاري.