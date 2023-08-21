لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الأسبوع الثالث من الدوري السباعي المؤهل للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الجولة الثالثة من الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى المؤهل للدور الممتاز.

المجموعة الأولى

يلتقي البرانس مع وفاق أجدابيا بملعب أبوسليم الخميس 24 أغسطس، ونجوم أجدابيا يلتقي المروج على أرضية ملعب الملعب الليبي، والأنوار يلتقي البروق على أرضية ملعب نادي الوحدة، جميع المباريات تقام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا.

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المجموعة الثانية

البشائر يلتقي الملعب الليبي بملعب شحات، والنهضة يلتقي الوطن بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، والترسانة يلتقي النصر زليتن بملعب درنة.

نتائج المجموعة الأولى

فوز الأنوار على فريق وفاق أجدابيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، والتعادل الإيجابي بين البروق والمروج بنتيجة هدف مقابل هدف، والتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف بين فريق نجوم أجدابيا والقرضابية.

نتائج المجموعة الثانية

فوز النهضة بسبها على فريق الشموع بهدفين مقابل هدف، وفوز الملعب الليبي على النصر زلتين بنتيجة هدف دون رد، وفوز الترسانة بسوق الجمعة على الوطن بنتيجة هدفين دور رد.

الترتيب العام بعد انتهاء الأسبوع الثاني

المجموعة الأولى: الأنوار 6 نقاط من فوزين، البروق 4 نقاط، المروج 4 نقاط، نجوم أجدابيا والقرضابية والبرانس برصيد نقطة واحدة لكل منهم، ووفاق أجدابيا دون نقاط.

المجموعة الثانية: الملعب الليبي 4 نقاط، والنهضة 3 نقاط من مباراة واحدة، الترسانة 3 نقاط، والشموع 3 نقاط، والوطن نقطة، والنصر زلتين دون نقاط.