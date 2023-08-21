5 محاضرات في دورة مدربي كرة القدم بمدينة سبها.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة سبها دورة مدربي كرة القدم للرخصة (D) وتستهدف 45 مشاركا من مدن الجنوب الليبي. وفي برنامج اليوم الإثنين تقام خمس محاضرات.

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المحاضرة الأولى بعنوان المهارات الأساسية في كرة القدم (الاستقبال والتمرير) للمحاضر أنور الشريف، ويعقبها محاضرة لنماذج الاختبارات البدنية للمحاضر فرحات سالم، وثالث المحاضرات بعنوان صفات وإعداد حارس المرمى للمحاضر محمد البوسيفي.



وفي الفترة المسائية محاضرتان عملي، الأولى نماذج تدريبية للمهارات للمحاضر أنور الشريف، ويعقبها محاضرة لنماذج بعض التدريبات البدنية للناشئين للمحاضر فرحات سالم.



يشار إلى أن الدورة تتضمن في برنامجها محاضرات نظرية وعملية وتتواصل حتى الخميس المقبل.

دورة مدربي كرة القدم بمدينة سبها. (فيسبوك)

دورة مدربي كرة القدم بمدينة سبها. (فيسبوك)