شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي لسعد الدريدي إن الانتصار على فريق إنيمبا النيجيري «جاء في وقته رغم صعوبته، لافتا إلى أن الفريق الليبي «تنتظره مباراة صعبة في نيجيريا».

وأوضح الدريدي، في لقاء مع قناة الوسط «Wtv»، أن الفريق عاد للتدريبات يوم 4 أغسطس، واستمر لأكثر من أسبوع يخوض تدريبات بسبعة لاعبين فقط، إلى أن اكتمل الفريق أواخر الأسبوع الماضي.

وقدّم مدرب الأهلي بنغازي الشكر لجمهور الفريق الذي اعتبره «اللاعب رقم واحد»، والذي «قدَّم عرضًا رائعًا ولم يتخل عن الفريق، و«صبروا في الأوقات الصعبة».

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فوز صعب لفريق الأهلي بنغازي على أنيمبا النيجيري

وحقق الأهلي بنغازي فوزًا مستحقًا وصعبًا على أنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، قال لاعب الفريق محمد الترهوني: «تمنينا الفوز في المباراة بفارق أكثر من هدف بالنظر إلى أن الأجواء في أفريقيا صعبة خلال مباراة العودة، مع درجة حرارة عالية وفريق قوي»، لكنه شدد على أن الفريق سيقاتل في المباراة القادمة.