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4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 20 أغسطس 2023, 09:54 مساء
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
فريق الأنوار (فيسبوك)
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جرت اليوم الأحد، ست مباريات في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للقسم الممتاز انتهت أربع مباريات بالفوز ومبارتان بالتعادل.

الأنوار ينفرد بصدارة المجموعة الأولى
في المجموعة الأولى انفرد الأنوار بالصدارة بعد فوزه الثاني على التوالي اليوم أمام وفاق أجدابيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين 4/ 2 ليرتفع رصيد الأنوار إلى ست نقاط، وبقي نجوم أجدابيا دون نقاط من مباراتين.

وانتهى لقاء المروج والبروق بالتعادل بهدف لهدف 1 /1، وصار كل منهما بأربع نقاط من مباراتين.

وانتهى أيضًا لقاء القرضابية ونجوم أجدابيا بهدف لهدف 1 /1، ليضع كل منهما أول نقطة في رصيده القرضابية من مباراتين ونجوم أجدابيا من مباراة واحده.

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وفي المجموعة الثانية بدأ النهضة مشواره بالفوز على الشموع بهدفين لهدف 2 /1 وصار كل منهما بثلاث نقاط، الشموع من مباراتين والنهضة من مباراة واحدة، وحقق الملعب الليبي فوزه الأول وجاء على حساب نادي النصر زليتن بهدف دون رد 1/ 0، ليصل الملعب الليبي إلى النقطة الرابعة وبقي النصر زليتن دون نقاط من مباراتين. وحقق الترسانة فوزه الأول وجاء على حساب نادي الوطن وبنتيجة هدفين لصفر2 /0 ليضع الترسانة أول ثلاث نقاط فى رصيده وبقي نادي الوطن بنقطته الوحيدة السابقة.

مفكرة النتائج للمجموعة الأولى: الأنوار× وفاق أجدابيا 4/ 2 البروق× المروج 1 /1 نجوم أجدابيا × القرضابية 1/ 1. المجموعة الثانية: الترسانة × الوطن 2/ 0 الملعب الليبي× النصر زليتن 1 /0 النهضة × الشموع 2 /1.

فريق النهضة (فيسبوك)
فريق النهضة (فيسبوك)
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