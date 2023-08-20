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الأهلي طرابلس يستعيد نجمه الدولي مؤيد اللافي بعد مشوار احترافي طويل (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 01:04 مساء
الأهلي طرابلس يستعيد نجمه الدولي مؤيد اللافي بعد مشوار احترافي طويل (صور)
الجناح الدولي مؤيد اللافي خلال تقديم عودته للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس استعادة نجمها الدولي مؤيد اللافي بعد مشوار احترافي طويل، كان آخره مع الوداد البيضاوي المغربي، ليقرر الجناح الدولي الشاب العودة مجددًا لناديه الأم استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ اليوم الأحد، ببداية منافسات في دوري أبطال أفريقيا.

- مؤيد اللافي يعلن رحيله الرسمي عن الوداد المغربي دون تحديد وجهته المقبلة

ويستهل فريق الأهلي طرابلس، بطل الثنائية الدوري والكأس، مشاركته بمواجهة فريق نواذيبو الموريتاني؛ حيث ستدور مباراة الذهاب الأولى بملعب العاصمة الموريتانية، بينما سيدور لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 من شهر أغسطس الجاري.

مشوار الأهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا
وهذه المرة الثانية التي يواجه فيها فريق نواذيبو الموريتاني فريقًا ليبيًا رسميًا؛ حيث سبق أن نجح فريق الأهلي بنغازي العام 2018 في إقصاء فريق نواذيبو من المنافسات بعد الخسارة ذهابًا بنواكشوط بهدفين لهدف، والفوز إيابًا بهدفين لصفر.

سجل حافل للجناح الدولي الشاب مؤيد اللافي
بدأ اللافي مشواره مع الأهلي طرابلس في 2012 وتوج معه بلقب الدوري الممتاز في 2016، وخاض بعدها تجارب احترافية، البداية مع سانتا كلارا البرتغالي، ثم مع الشباب السعودي، ومنه إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري، قبل أن يحط الرحال بالمغرب في نوفمبر 2020 مع الوداد البيضاوي، فاز خلالها معه بلقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الممتاز.

الجناح الدولي مؤيد اللافي خلال تقديم عودته للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الجناح الدولي مؤيد اللافي خلال تقديم عودته للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الجناح الدولي مؤيد اللافي خلال تقديم عودته للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الجناح الدولي مؤيد اللافي خلال تقديم عودته للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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