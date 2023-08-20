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شاهد.. البطل عبد الفتاح يوجه رسالة شكر لليبيين بعد التتويج العالمي في أميركا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 12:25 مساء
شاهد.. البطل عبد الفتاح يوجه رسالة شكر لليبيين بعد التتويج العالمي في أميركا (صور)
البطل الليبي علاء عبد الفتاح خلال المنافسات. (فيسبوك)
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وجه الشاب الليبي علاء محمد عبد الفتاح ناصر، المقيم في نيويورك، كلمة شكر فيها كل من سانده في مشواره البطولي، بعدما فاز بالمسابقة العالمية التي نظمها أشهر صانع محتوى في العالم على منصة يوتيوب المعروف بـ«Mrbeast»، وتحصل على جائزة المسابقة وهى ميدالية ذهبية تقدر قيمتها بـ250 ألف دولار أميركي.

- شاب ليبي يفوز بمسابقة عالمية نظمها اليوتيوبر الشهير «MrBeast»

وقال علاء عبد الفتاح في رسالة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «شكرًا لكل الدعم الهائل الكبير خلال ساعات بعد نشر فيديو تحدي الأولمبياد مستر بيست يضم حوالي 195 دولة حول العالم».

علاء عبد الفتاح يكشف تفاصيل رحلة العناء في المنافسة
وأضاف: «كان أسبوع كامل من التصوير والتحديات والتوتر والخوف والأعصاب، أسبوع كان مصيره فائز واحد والباقي يروح، فخور أني خلّيت العالم يعرف ينطق اسم دولتنا، ويعرف موقعها في الخريطة، ويعرف أنه نقدرو نفوزوا، المسألة مش محتاجة قوة خارقة، محتاجة إيمان وثبات وبرودة أعصاب».

وأكمل: «الثقة بالله بفضله فُزت وبفضله خلاني نطلع 195 دولة من المسابقة ونروح بميدالية ذهبية وزنها 20 رطلًا كان يحلم بيها كل منافس جى شارك معانا».

البطل المتوج يشكر الجمهور حول العالم ويخص ليبيا بالذكر  
واختتم علاء عبد الفتاح قائلًا «الشرف ليا أني شفت فريق مستر بيست وتحصلت على توقيعاتهم وشرف ليا أني مروحتش بخيبة أمل وخسرت وشرف ليا أني ولد بلاد ولد طرابلس وولد ليبيا.. شكرًا على الدعم الخارق من جميع الصفحات الليبية والعالمية والعربية».

دونالدسون صاحب الشعبية الأكبر عبر يوتيوب بـ177 مليون
وتتجسد فكرة المسابقة في إقامة مجموعة تحديات بمشاركة ممثل من كل دولة على مستوى العالم، للحصول على الجائزة الكبرى، بحسب تقارير أجنبية. ويعد «جيمي دونالدسون»، المشهور بـ«Mrbeast»، صاحب الشعبية الأكبر عبر يوتيوب؛ حيث تصل متابعاته إلى 177 مليون شخص، ولدى بث المسابقة على يوتيوب، أمس السبت، حققت 27 مليون مشاهدة.

250 شخصا من عدة دول ضمن التحديات والألعاب
ونجح علاء محمد عبد الفتاح في تخطي كل التحديات والفوز في الموجهات الفردية عبر مراحل المسابقة كافة، وتُوِّجت ليبيا في النهاية بالميدالية الذهبية وسلوفينيا بالميدالية الفضية.

تنافس خلال المسابقة 250 شخصًا من عدة دول، ضمن مجموعة من التحديات والألعاب، وتضمنت المسابقة ألعاب التحدي، والحواجز المتحركة، والجمباز، وكرة القدم، والمبارزة؛ حيث اختبر كل تحدٍ القدرات البدنية ومهارة المشاركين.

 

ميدالية ذهبية وزنها 20 رطلًا. (فيسبوك)
ميدالية ذهبية وزنها 20 رطلًا. (فيسبوك)
البطل الليبي علاء عبد الفتاح يحتفل بعد المنافسات. (فيسبوك)
البطل الليبي علاء عبد الفتاح يحتفل بعد المنافسات. (فيسبوك)
قميص البطل الليبي علاء عبد الفتاح. (فيسبوك)
قميص البطل الليبي علاء عبد الفتاح. (فيسبوك)
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