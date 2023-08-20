منتخب الطائرة الليبي يحقق نتائج متوازنة وديا في المغرب قبل بطولة أفريقيا بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره المشترك مع منتخب المغرب بمدينة المحمدية المغربية والذي يتواصل لثمانية أيام استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر بداية سبتمبر المقبل.

- بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

وخاض الفريق الوطني في معسكره مباراتين وديتين مع منتخب المغرب تواصلت كل مباراة لأربعة أشواط فقط.

نتائج متوازنة بين المنتخبين الليبي والمغربي وديًا

في المباراة الأولى تقدم المغرب بنتيجة الشوط الأول 25-21، والشوطين الثاني والثالث كان التفوق فيهما لليبيا 25-22، 25-18، والشوط الرابع للمغرب بفارق نقطتين 28-26.

الفريق الوطني للكرة الطائرة يواصل مواجهاته

وفي المباراة الثانية تواصلت لأربعة أشواط أيضًا تقدم المغرب في الشوط الأول 25-22، والشوطين الثاني والثالث لليبيا 27-25 و25-19، والشوط الرابع للمغرب 27-25.

وباق لمنتخب ليبيا مباراتان وديتان في معسكره بالمغرب، قبل أن يتحول إلى معسكره الثاني بتونس، والذي سيتواصل لأربعة أيام يخوض خلاله مباراتين وديتين.