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شاب ليبي يفوز بمسابقة عالمية نظمها اليوتيوبر الشهير «MrBeast»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 01:37 صباحا
شاب ليبي يفوز بمسابقة عالمية نظمها اليوتيوبر الشهير «MrBeast»
فرحة الشاب الليبي حسين بلحاج بعد الفوز بذهبية المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
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فاز الشاب الليبي حسين بلحاج، المقيم في نيويورك، بالمسابقة العالمية التي نظمها أشهر صانع محتوى في العالم على منصة يوتيوب المعروف بـ«Mrbeast»، وتحصل على جائزة المسابقة وهي ميدالية ذهبية تقدر قيمتها بـ250 ألف دولار أميركي.

وتتجسد فكرة المسابقة في إقامة مجموعة تحديات بمشاركة ممثل من كل دولة على مستوى العالم، للحصول على الجائزة الكبرى، بحسب تقارير أجنبية.

أكثر من 27 مليون مشاهدة
ويعتبر «جيمي دونالدسون»، المشهور بـ«Mrbeast»، صاحب الشعبية الأكبر عبر يوتيوب، حيث تصل متابعاته إلى 177 مليون شخص. ولدى بث المسابقة على يوتيوب اليوم السبت حققت 27 مليون مشاهدة.

تنافس خلال المسابقة 250 شخصًا من عدة دول، ضمن مجموعة من التحديات والألعاب. وتضمنت المسابقة ألعاب التحدي والحواجز المتحركة والجمباز وكرة القدم والمبارزة، حيث اختبر كل تحدٍ القدرات البدنية ومهارة المشاركين.

ونجح حسين بلحاج في تخطي كل التحديات والفوز في الموجهات الفردية عبر مراحل المسابقة كافة، وتُوِّجت ليبيا، في النهاية بالميدالية الذهبية وسلوفينيا بالميدالية الفضية.

فرحة الشاب الليبي حسين بلحاج بعد الفوز بذهبية المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
فرحة الشاب الليبي حسين بلحاج بعد الفوز بذهبية المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
جانب من المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
جانب من المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
جانب من المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
جانب من المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
جانب من المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
جانب من المسابقة العالمية التي نظمها «MrBeast» (الإنترنت)
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