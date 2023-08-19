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6 مباريات في تصفيات الصعود لدوري القسم الممتاز.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 19 أغسطس 2023, 11:25 صباحا
6 مباريات في تصفيات الصعود لدوري القسم الممتاز.. الأحد
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة الثانية من تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز، وتجرى غدا الأحد 6 مباريات.

المجموعة الأولى
على أرضية ملعب أبوسليم، نجوم أجدابيا الذي خلد للراحة في الجولة الأولى يلتقي القرضابية دون نقاط، بعد خسارته أمام البروق، والمراقب أحمد عاشور، وعلى أرضية نادي الملعب الليبي الأنوار بثلاث نقاط يلتقي وفاق أجدابيا الذي فقد مباراته الأولى أمام المروج، والمراقب عادل سويسي.

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وبملعب نادي الوحدة لقاء المتصدرين ويجمع البروق والمروج، وكل منهما بثلاث نقاط في رصيده، والفائز منهما سيكون الأكثر حظا في الصعود، وكلف بمراقبتها المراقب علي العقربي، ويخلد البرانس للراحة في هذه الجولة.

المجموعة الثانية
على ملعب درنة فريق النهضة يبدأ مشواره في التصفيات بلقاء الشموع برصيد ثلاث نقاط والمراقب صلاح الحاسي، وعلى ملعب مدينة شحات فريق الترسانة دون نقاط يلتقي الوطن بنقطة واحدة في رصيده، والمراقب محمد الشلماني، وعلى ملعب البيضاء فريق الملعب الليبي بنقطة واحدة يلتقي النصر زليتن دون نقاط، والمراقب عبدالله الفضيل، ويخلد البشائر للراحة في هذه الجولة.

نتائج الجولة الأولى للمجموعة الأولى
البروق × القرضابية 3-0
الأنوار × البرانس 1-0
المروج × وفاق أجدابيا 1-0

نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية
البشائر × النصر زليتن 2-1
الشموع × الترسانة 2-1
الوطن × الملعب الليبي 0-0

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