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ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 19 أغسطس 2023, 11:22 صباحا
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
جانب من بطولة الأندية العربية للجودو. (فيسبوك)
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أُسدل الستار بمدينة العلمين المصرية على بطولة الأندية العربية للجودو، وتمكن لاعبو ليبيا من التتويج بميداليتين ذهبيتين وخمس ميداليات برونزية في المحفل العربي، وتُوج أوس عبدالقادر معتيق من مركز الفرسان بالميدالية الذهبية في وزن 60 كجم براعم.

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أيضا توج إلياس زقطة من مركز النخبة بالميدالية الذهبية في وزن 55 كلغ أشبال، كما توج الحسن محمد المهدي من مركز الفرسان بالميدالية البرونزية في وزن 30 كجم براعم، وتوج لاعب نادي الوطن عبدالله المرخي بالميدالية البرونزية وزن تحت 46 كلغ براعم.

استمرار التتويج الليبي في بطولة الجودو
وتوج إحسان فيصل زقطة من مركز النخبة بالميدالية البرونزية في وزن تحت 42 كلغ براعم، وتوج مهاب الشفلو من مركز الفرسان ببرونزية وزن 34 كلغ أشبال، وأخيرا توج علي عيسى من مركز الفرسان بالميدالية البرونزية في وزن 50 كلغ أواسط.

جانب من بطولة الأندية العربية للجودو. (فيسبوك)
جانب من بطولة الأندية العربية للجودو. (فيسبوك)
جانب من بطولة الأندية العربية للجودو. (فيسبوك)
جانب من بطولة الأندية العربية للجودو. (فيسبوك)
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