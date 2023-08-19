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35 مشاركا في بطولة بنغازي الثانية للترايثلون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 19 أغسطس 2023, 11:17 صباحا
35 مشاركا في بطولة بنغازي الثانية للترايثلون (صور)
ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
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اختتمت أمس الجمعة بشاطئ الصابري بطولة بنغازي الثانية للترايثلون، والتي شهدت مشاركة 35 لاعبا مثلوا أندية الاتحاد العسكري والصقر الأبيض والدراجات بنغازي وتوباكتس والشراع، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

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1- سباق كبار (سباحة 400 متر ودراجات 2 كلم وجري 4 كلم).
توج بالميدالية الذهبية أنور الدكام من نادي الاتحاد العسكري، ونال الفضية لطفي وحيد من نادي الصقر الأبيض، ونال الميدالية البرونزية عمر مرعي من نادي الصقر الأبيض.

2- أواسط (سباحة 400 متر ودراجات 2 كلم وجري 4 كلم).
توج بالميدالية الذهبية صفوان أحمد المرغني من نادي بنغازي للدراجات، ونال الفضية محمد علي أبوفارس من نادي توباكتس، وتوج بالميدالية البرونزية علي توفيق عبدالعال من نادي توباكتس.
 
3- ناشئين بنات (جري 1 كلم ودراجات 3 كلم).
كان التميز للشقيقات الثلاث رغد ورهف وشروق المرغني، وتوجت بالميدالية الذهبية رغد أحمد المرغني، ونالت الفضية شقيقتها رهف أحمد المرغني، ونالت البرونزية شروق أحمد المرغني وجميعهن من نادي بنغازي للدراجات.
 
4- ناشئين أولاد (جرى 1 كلم ودراجات 3 كلم).
التراتيب الثلاثة الأولى من نادي الصقر الأبيض، توج بالميدالية الذهبية عبدالله بن عمران، ونال الميدالية الفضية فرج مفتاح، والميدالية البرونزية يوسف العرفي.

يشار إلى أنه على هامش البطولة أقيمت دورة حكام مستجدين في لعبة الترايثلون تحت إشراف المحاضران محمد المحجوب وساري أحمد رمضان وتواصلت لثلاثة أيام.

وتضمن برنامج الدورة عديد المحاضرات من بينها التعريف باللعبة وتنظيم البطولات وقانون اللعبة.

ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
ختام بطولة بنغازي الثانية للترايثلون. (فيسبوك)
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