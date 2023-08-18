غدا.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي الهلال الليبي مع فريق كاكامينغا الكيني في ملعب نيايو الدولي بنيروبي في الرابعة عصر غد السبت بتوقيت ليبيا، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الافريقي.

الاجتماع الفني لمباراة الهلال وكاكامينغا

وقد عقد صباح اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور ممثلي الفريقين والطاقم التحكيمي ومراقب المباراة.

يقود المباراة طاقم تحكيم من أوغندا بقيادة الحكم ويليم أولي، فيما سيكون المراقب هو الإثيوبي لويس اسفاو.

يدخل فريق الهلال المباراة بأمل العودة إلى ليبيا بنتيجة إيجابية خارج أرضه لتسهيل مهمته في لقاء الإياب والتأهل للدور المقبل من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومنذ وصوله إلى كينيا أجرى الهلال تدربيات يومية على أحد الملاعب الفرعية، بينما يؤدي مرانه الأساسي اليوم على ملعب المباراة.

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استعد الهلال لمواجهة الغد بمعسكر قصير في مصر؛ حيث استقر المدرب المصري محمد عودة على التشكيل المناسب لهذه المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في أحد أيام 25 , 26 , 27 من أغسطس الجاري.

وفي حال تأهل فريق الهلال على حساب الفريق الكيني سيقابل في الدور المقبل فريق رايون سبورت الرواندي.

