ميداليتان جديدتان لليبيا فى جودو العرب بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أضاف لاعبو ليبيا، اليوم الأربعاء، ميداليتين جديدتين في بطولة العرب للجودو التي تتواصل هذه الأيام في مدينة العلمين المصرية.

ذهبية وبرونزية للجودو الليبي

خلال منافسات اليوم، حصل مهاب الشفلو على ميدالية برونزية في وزن 34 كجم ناشئين. كما حصد اللاعب إلياس زقطة من مركز النخبة الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، بعد فوزه في مبارياته الأربع التي خاضها في الأدوار الأولى.

فقد حقق إلياس زقطة الفوز على المصري أحمد السيد، وتفوق في ثانية مبارياته على الجزائري هواري أبو دالى، ثم على المصري عمر السيد، ومن بعده تغلب في الدور النصف نهائي على المصري عبدالله الحلبى. وفي مباراة التتويج بالميدالية الذهبية، فاز على المصري عبدالرحمن عطا.

- 4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

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وسبق للاعبي الجودو الليبيين الفوز بأربع ميداليات فى منافسات اليوم الأول بفئة البراعم، حيث حصل أوس معيتيق من مركز الفرسان على ذهبية بوزن 60 كجم. كما حصل محمد المهدى من مركز الفرسان على ميدالية برونزية في وزن 30 كلجم، وأيضا برونزية لعبدالله المرخي من نادى الوطن بوزن 46 كلجم، وبرونزية إيان زقطة من مركز النخبة بوزن 42 كجم.

الياس زقطه الفائز بالذهبية وسط المتوجين (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)