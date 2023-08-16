  • Alwasat News
Atwasat

ميداليتان جديدتان لليبيا فى جودو العرب بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 16 أغسطس 2023, 09:14 مساء
ميداليتان جديدتان لليبيا فى جودو العرب بمصر
مهاب الشفلو الفائز بالبرونزية (فيسبوك)
alwasat radio

أضاف لاعبو ليبيا، اليوم الأربعاء، ميداليتين جديدتين في بطولة العرب للجودو التي تتواصل هذه الأيام في مدينة العلمين المصرية.

ذهبية وبرونزية للجودو الليبي
خلال منافسات اليوم، حصل مهاب الشفلو على ميدالية برونزية في وزن 34 كجم ناشئين. كما حصد اللاعب إلياس زقطة من مركز النخبة الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، بعد فوزه في مبارياته الأربع التي خاضها في الأدوار الأولى.

فقد حقق إلياس زقطة الفوز على المصري أحمد السيد، وتفوق في ثانية مبارياته على الجزائري هواري أبو دالى، ثم على المصري عمر السيد، ومن بعده تغلب في الدور النصف نهائي على المصري عبدالله الحلبى. وفي مباراة التتويج بالميدالية الذهبية، فاز على المصري عبدالرحمن عطا.

- 4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي

وسبق للاعبي الجودو الليبيين الفوز بأربع ميداليات فى منافسات اليوم الأول بفئة البراعم، حيث حصل أوس معيتيق من مركز الفرسان على ذهبية بوزن 60 كجم. كما حصل محمد المهدى من مركز الفرسان على ميدالية برونزية في وزن 30 كلجم، وأيضا برونزية لعبدالله المرخي من نادى الوطن بوزن 46 كلجم، وبرونزية إيان زقطة من مركز النخبة بوزن 42 كجم.

الياس زقطه الفائز بالذهبية وسط المتوجين (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
الياس زقطه الفائز بالذهبية وسط المتوجين (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات

وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات

أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات
السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا
«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية

«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تشارك في منافسات بطولة العالم للرماية
ليبيا تشارك في منافسات بطولة العالم للرماية
الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال ...
4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
رئيس اتحاد كرة اليد يحدد أجندة الموسم الجديد
رئيس اتحاد كرة اليد يحدد أجندة الموسم الجديد
5 انتصارات في تصفيات الدور السباعي المؤهل للدوري الممتاز
5 انتصارات في تصفيات الدور السباعي المؤهل للدوري الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على عربة وهو يبكي
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على ......
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال ......
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية...
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها...
المزيد
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري ......
الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال ......
ميداليتان جديدتان لليبيا فى جودو العرب بمصر
ميداليتان جديدتان لليبيا فى جودو العرب بمصر...
5 انتصارات في تصفيات الدور السباعي المؤهل للدوري الممتاز
5 انتصارات في تصفيات الدور السباعي المؤهل للدوري الممتاز...
رئيس اتحاد كرة اليد يحدد أجندة الموسم الجديد
رئيس اتحاد كرة اليد يحدد أجندة الموسم الجديد...
المزيد