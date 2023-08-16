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5 انتصارات في تصفيات الدور السباعي المؤهل للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:24 مساء
5 انتصارات في تصفيات الدور السباعي المؤهل للدوري الممتاز
فريق المروج يحتفل بالفوز على وفاق أجدابيا (حساب نادي المروج على فيسبوك)
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انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، تصفيات الدوري السباعي المؤهلة للدوري الممتاز لفرق الدرجة الأولى التي تأهلت لهذا الدور.

نتائج تصفيات الدور السباعي
أقيمت ست مباريات في الجولة الأولى من تصفيات الدوري السباعي المؤهلة للدوري الممتاز، وانتهت مباريات المجموعة الأولى بفوز البروق على القرضابية بثلاثة أهداف دون رد، والمروج على وفاق أجدابيا بهدف دون رد، والأنوار على البرانس بهدف دون رد.

أما في المجموعة الثانية فقد فاز الشموع على الترسانة بهدفين مقابل هدف، والبشائر على النصر زليتن بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريق الوطن مع الملعب الليبي دون اهداف.

وفي ضوء هذه النتائج، فقد تساوت فرق البروق والمروج والأنوار في صدارة المجموعة الأولى، ولكل منها ثلاث نقاط، بينما بقيت فرق الأنوار ووفاق أجدابيا والقرضابية دون نقاط.

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أما في المجموعة الثانية فقد تساوى فريقا الشموع والبشائر في صدارة المجموعة، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما حصل فريقا الوطن والملعب الليبي على نقطة واحدة لكل منهما، وبقي فريقا والترسانة والنصر زليتن دون نقاط.

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