رئيس اتحاد كرة اليد يحدد أجندة الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حدد رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس أجندة الموسم الرياضي الجديد لكرة اليد.

برنامج حافل لاتحاد كرة اليد

وقال الصديق الفوناس في لقاء إذاعي عبر راديو ليبيا الرياضية: إن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي سيعقد يوم 31 من أغسطس الجاري، فيما سينطلق الدوري الليبي لكرة اليد في منتصف أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يقام الدوري بنفس نظام الموسم الماضي.

كما حدد الصديق الفوناس موعد نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين والشباب التي ستقام في قاعتى 17 فبراير وطرابلس الكبري بطرابلس يوم 24 أغسطس الجاري، فيما تستضيف مدينة بنغازي في الأول من سبتمبر نهائيات الدوري الليبي لكرة اليد لفئة الأشبال.

وأضاف الفوناس أن ليبيا تتنافس مع تونس لاستضافة البطولة الأفريقية للشباب والناشئين 2024، معربًا عن تفاؤله بنجاح الاتحاد الليبي في استضافة البطولة الأفريقية، إلا أنه في حالة عدم النجاح في ذلك، سيتم تقديم طلب لاستضافة البطولة الأفريقية للناشئين والشباب 2026.

اتحاد اليد ينتظر الدعم الحكومي

وعن المشاركات الخارجية قال رئيس اتحاد كرة اليد: إن مشاركة ليبيا في البطولة الأفريقية للكبار بمصر، يناير القادم، مرهونة بالدعم الذي يحتاجه الاتحاد لدعم أنشطته، كما أن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية بتونس نوفمبر القادم أيضًا متوقفة على الدعم.

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وقال: إن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد سيزور ليبيا خلال العام الجاري، وبفضل العلاقة القوية بالاتحاد الأفريقي سيجرى تنظيم دورة للمدربين للحصول على الرخص التدريبية خلال يونيو 2024.