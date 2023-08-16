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اليوم.. 6 مباريات في الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 16 أغسطس 2023, 06:13 مساء
اليوم.. 6 مباريات في الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز
لاعبو فريق المروج (فيسبوك)
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تنطلق مساء اليوم الأربعاء، التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز للدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى التي تأهلت لهذا الدور.

مباريات المجموعتين بالدوري السباعي
وتنطلق مباريات الدور السباعي الجولة الأولى بإقامة ست مباريات في المجموعتين الأولى والثانية.

وتتنافس فرق الأنوار، والبرانس، والبروق، والقرضابية، والمروج، ووفاق أجدابيا، ونجوم أجدابيا في المجموعة الأولى التي ستقام منافساتها في المنطقة الغربية.

وعلى ملعب الوحدة يلتقي فريقا الأنوار والبرانس، فيما يلعب فريق البروق مع القرضابية على أرضية الملعب الليبي، كما يلتقي المروج مع وفاق أجدابيا بملعب أبوسليم، وبهذا يحصل فريق نجوم أجدابيا على راحة.

أما المجموعة الثانية التي تقام في المنطقة الشرقية فتضم فرق الترسانة، والنصر زليتن، والشموع، والوطن، والملعب الليبي، والبشائر، والنهضة سبها.

المروج يتأهل لتصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم
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وفي إطار منافسات المجموعة الثانية يلتقي فريق النصر زليتن مع البشائر بملعب شحات، كما يلعب فريق الترسانة مع الشموع بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، فيما يلعب فريق الوطن مع الملعب الليبي بملعب درنة، ليحصل بذلك فريق النهضة سبها على راحة.

لاعبو فريق البروق (فيسبوك)
لاعبو فريق البروق (فيسبوك)
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