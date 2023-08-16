معسكران خارجيان لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل البطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا للكرة الطائرة تدريباته تحت إشراف مدربه التونسي غازي قوبعة. وبعد معسكر داخلي في مدينة مصراتة، سيتحول الفريق الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، لدخول معسكر مشترك مع المنتخب المغربي.

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وسيخوض الفريق الوطني للكرة الطائرة خلال معسكر المغرب ثلاث مباريات ودية. وفي 25 أغسطس الجاري، يتحول إلى تونس، ليدخل معسكرا لأربعة أيام، يخوض خلاله مباراتين وديتين، ثم سيتحول بعدهما إلى مصر، للمشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي ستنطلق في الأول من سبتمبر المقبل.