مباراتان في سداسي أواسط كرة القدم.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين في الجولة الثانية لسداسي تتويج أواسط كرة القدم. فعلى ملعب الجميل، يجمع لقاء فريق الاتحاد، برصيد نقطة واحدة، والاتحاد المصراتي، بثلاث نقاط، والمراقب محمد أمبية.

- 4 انتصارات وتعادل بمعدل تهديفي عال في دوري أواسط كرة القدم​

وعلى أرضية ملعب المدينة الرياضية في سرت، الهلال يلتقي السويحلي، وكلاهما دون نقاط، والمراقب عثمان سالم.

وثالثة المباريات تقام الجمعة المقبل على ملعب المرج، وتجمع أواسط الأخضر، بثلاث نقاط، مع الأهلي بنغازي، بنقطة واحدة، والمراقب فوزي الدالي.