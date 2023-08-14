الحمادي لـ«بوابة الوسط»: نجهز لإقامة برامج رياضية وثقافية وفنية على مستوى جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس طلال الحمادي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن العمل مستمر بإدارة النشاط في الجامعة لتنفيذ العديد من البرامج الرياضية والثقافية لقطاعات الجامعة كافة على صعيد الطلاب والمدرسين والموظفين.

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وقال الحمادي «شارك اتحاد طلبة الجامعة في الاحتفال بيوم الشباب العالمي داخل الجامعة، وشهد تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية وفترات موسيقية ومعرض فني بمشاركة كليات الجامعة، تم فيه تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح الاحتفالية».

منافسات تنس الطاولة تتصدر تجهيزات جامعة طرابلس

وأضاف الحمادي «وفي الفترة المقبلة من العام 2023 نجهز لتنظيم العديد من البطولات على مستوى كليات جامعة طرابلس من بينها بطولة الجامعات لتنس الطاولة باستضافة كلية الطب البشري، وبطولة البلياردو باستضافة اتحاد طلبة الجامعة».

بطولة الشطرنج بكلية القانون ولأول مرة منافسات رماية

وأكمل «أيضًا من بين المنافسات بطولة الشطرنج بكلية القانون، ولأول مرة بطولة الرماية بالقوس والسهم بملعب الجامعة، بالإضافة إلى إقامة مباراة السوبر لكرة القدم على مستوى جامعة طرابلس وتجمع فريق كلية الاقتصاد بطل الدوري مع فريق كلية الطب البشري المتوج ببطولة الكأس».