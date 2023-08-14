الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: دوري الطائرة في الموسم الجديد 15 أكتوبر بنظام المجموعتين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس مكتب الإعلام بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة أنور الطوباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة انتهى من اجتماعه أخيرا في بنغازي.

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وأضاف الطوباشي أن الاجتماع استقر على عديد النقاط من بينها الاتفاق على بداية قيد اللاعبين للموسم الرياضي الجديد من 15 أغسطس الجاري.

وأوضح الطوباشي أنه «جرى التأكيد أيضا على إقامة مباراة كأس السوبر والتي ستجمع بطل الدوري السويحلي مع بطل الكأس الأهلي بنغازي».

واختتم الطوباشي حديثه قائلا «إن انطلاق الدوري في 15 أكتوبر المقبل، بنظام المجموعتين».