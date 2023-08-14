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سلة ليبيا تشارك في بطولة المنتخبات العربية بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 14 أغسطس 2023, 01:10 مساء
سلة ليبيا تشارك في بطولة المنتخبات العربية بمصر
لقاء سابق للمنتخب الليبي أمام نظيره الإماراتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يشارك المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة السلة في البطولة العربية والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 6 ديسمبر المُقبل، وأكدت المنتخبات العربية الإمارات والأردن بجانب ليبيا على مشاركتها فضلا عن المنتخب المصري مستضيف البطولة.

مدرب المنتخب الليبي للكرة السلة يطالب بالاهتمام
سبق وقال المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة السلة منعم عون إن الجيل الحالي من اللاعبين هو الأفضل، مؤكدا قدرته على تحقيق النجاحات، وطالب جميع الجهات المعنية بالاهتمام والاستثمار في هذا الجيل.

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وقال منعم عون: «هذا الجيل متميز، نطلب من المسؤولين عن الرياضة في ليبيا أن يستثمروا في هذا الجيل والذي بحكم خبرتي واثق من أنه سيحقق عديدا من النجاحات قريبا للرياضة الليبية، وهذا الجيل يذكرني بالجيل الذهبي لكرة السلة التونسية، الذي حقق عديد التتويجات وحقق عديد النجاحات لكرة السلة التونسية».

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