فوزان وتعادل فى نهائيات سداسى أواسط الممتاز لكرة القدم...

فاز الاتحاد المصراتى على الهلال بهدفين لهدف ضمن الجولة الأولى لنهائيات سداسي أواسط الممتاز لكرة القدم.
نتائج المباريات الثلاث
وفي مباراة أخرى، تعادل الاتحاد مع الأهلى بنغازى بهدف لمثله. كما فاز الأخضر على السويحلى بثلاثة أهداف لهدفين.
وتتبارى الفرق الستة من نصف الدورى فيما بينها، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة أواسط الممتاز لكرة القدم.
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مفكرة نتائج الجولة الأولى
- الاتحاد × الأهلى بنغازى 1/ 1
- الاتحاد المصراتى × الهلال 2/ 1
- الأخضر× السويحلى 3/ 2
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