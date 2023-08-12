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فوزان وتعادل فى نهائيات سداسى أواسط الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 أغسطس 2023, 12:05 مساء
فوزان وتعادل فى نهائيات سداسى أواسط الممتاز لكرة القدم
فريق أواسط الاتحاد المصراتى (أرشيفية: فيسبوك)
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فاز الاتحاد المصراتى على الهلال بهدفين لهدف ضمن الجولة الأولى لنهائيات سداسي أواسط الممتاز لكرة القدم.

نتائج المباريات الثلاث
وفي مباراة أخرى، تعادل الاتحاد مع الأهلى بنغازى بهدف لمثله. كما فاز الأخضر على السويحلى بثلاثة أهداف لهدفين.
وتتبارى الفرق الستة من نصف الدورى فيما بينها، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة أواسط الممتاز لكرة القدم.
فوز الأهلي بنغازي والهلال ضمن ثلاث لقاءات في دوري الأواسط
الهلال والأهلي بنغازي يحققان الفوز في دوري الأواسط
مفكرة نتائج الجولة الأولى
- الاتحاد × الأهلى بنغازى 1/ 1
- الاتحاد المصراتى × الهلال 2/ 1
- الأخضر× السويحلى 3/ 2

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