فوزان وتعادل فى نهائيات سداسى أواسط الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فاز الاتحاد المصراتى على الهلال بهدفين لهدف ضمن الجولة الأولى لنهائيات سداسي أواسط الممتاز لكرة القدم.