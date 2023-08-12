الجزيرة يتوج بلقب كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أحرز فريق الجزيرة لقب بطولة ليبيا للكرة الطائره تحت 21 عاما، بعدما تغلب في المباراة النهائية على الاتحاد المصراتي في مباراة دامت لأربعة أشواط.

طائرة الجزيرة تحسم النهائي

حسم الجزيرة نتيجة الشوط الأول 25/14، بفارق وصل إلى 11 نقطة، إلا أن الشوط الثاني شهد تفوق الاتحاد المصراتي 25/17، قبل أن يعود الجزيرة ليتفوق في الشوطين الثالث الرابع 25/23 و25/15 على التوالي، حاسما نتيجة المباراة لمصلحته بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي الترتيب النهائي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، جاء الجزيرة في المركز الأول، وحصل على الميداليات الذهبية، تلاه الاتحاد المصراتى في المركز الثاني، وحصل على الميداليات الفضية، بينما جاء السويحلي في المركز الثالث، وحصل على الميداليات البرونزية، بعدما تغلب على المروج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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أما على صعيد الجوائز الفردية لبطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما فقد توج بجائزة «أفضل لاعب في البطولة» علاء رويحة من نادى الجزيرة، وحصل على جائزة «أفضل لاعب مُرسا» لاعب السويحلى خليل عوينة، وجائزة «أفضل معد» لاعب الجزيرة حاجي أبوالشواشي، وذهبت جائزة «أفضل لاعب حر» للاعب الجزيرة مروان غريبة، وجائزة «أفضل حائط صد» للاعب الاتحاد المصراتي علي الشريف، وجائزة «أفضل ضارب» للاعب الاتحاد المصراتي عبدالهادي التير

النتائج الكاملة للبطولة

الدور التمهيدي

- المروج × النصر 3/ 0

- السويحلى × الاتحاد 3/ 0

- النصر × الاتحاد 3 /1

- السويحلى × المروج 3/ 0

- المروج × الاتحاد 3 /0

- السويحلى × النصر 3 /0

- الجزيرة × النهضة 3/ 0

- الاتحاد المصراتى × النهضة 3/ 0

- الجزيرة × الهلال 3/ 0

- الاتحاد المصراتى × الهلال 3 /1

- الهلال × النهضة 3/ 0

- الاتحاد المصراتى × الجزيرة 3 /1

الدور نصف نهائي

- الجزيرة × السويحلى 3/ 2

- الاتحاد المصراتى × المروج 3 /1

مباراة تحديد الترتيب الثالث

- السويحلى × المروج 3/ 1

مباراة التتويج

- الجزيرة × الاتحاد المصراتى 3/ 1