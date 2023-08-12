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تتويج أشبال الأهلى طرابلس بلقب بطولة ليبيا تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 أغسطس 2023, 10:44 صباحا
تتويج أشبال الأهلى طرابلس بلقب بطولة ليبيا تحت 17 عاما
اشبال الاهلى طرابلس (فيسبوك)
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توج فريق الأهلي طرابلس بلقب بطولة ليبيا لكرة القدم تحت 17 عاما، بعد فوزه فى الجولة الختامية على فريق الأخضر بهدفين مقابل لا شيء.

نتائج بقية المباريات
في بقية المباريات، تعادل الاتحاد مع السويحلى بهدف لمثله. كما انتهت المباراة الثالثة بين الأهلي بنغازي والنصر بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وفي ضوء هذه النتائج، تصدر الأهلي طرابلس الترتيب النهائي لبطولة ليبيا لكرة القدم تحت 17 عاما برصيد 12 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيا برصيد 11 نقطة، ثم السويحلى في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، يليه النصر بأربع نقاط، فالأهلى بنغازى بثلاث نقاط، وأخيرا الأخضر بنقطتين.

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مفكرة النتائج:
- الاتحاد × الأهلى طرابلس 2/ 1
- النصر × الأخضر 3/ 1
- السويحلى × الأهلى بنغازى 1 /1
- الاتحاد × النصر 6 /1
- الأهلى طرابلس × السويحلى 2 /1
- الأهلى بنغازى × الأخضر 1/ 1
- الاتحاد × الأهلى بنغازى 1/ 0
- السويحلى × الأخضر 2/ 1
- الأهلى طرابلس × النصر 2 /1
- الاتحاد × الأخضر 1 /1
- الأهلى طرابلس × الأهلى بنغازى 5 /1
- السويحلى × النصر 2/ 1
- الأهلى طرابلس × الأخضر 2/ 0
- الاتحاد x السويحلى 1/ 1
- النصر × الأهلى بنغازى 2 /2.

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