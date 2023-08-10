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اليوم.. مباراتان في نهائيات أواسط الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 10 أغسطس 2023, 12:28 مساء
اليوم.. مباراتان في نهائيات أواسط الممتاز لكرة القدم
فريق أواسط الهلال (فيسبوك)
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تتواصل اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية لنهائيات أواسط كرة القدم تحت 20 عاما بإقامة مباراتين.

مواجهتان في سرت
في المباراة الأولى يلتقي فريق أواسط الهلال الذي يملك ثلاث نقاط على ملعب نادي خليج سرت، مع الاتحاد المصراتي الذي يملك في رصيده نقطة واحدة.

وعلى أرضية المدينة الرياضية في سرت يلعب الاتحاد الذي يملك ثلاث نقاط مع الأهلي بنغازي الذي يملك نقطة واحدة.

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كما تقام غدا الجمعة، مباراة ثالثة على ملعب نادي خليج سرت وتجمع أواسط الأخضر مع السويحلي وكلاهما من دون نقاط.

مفكرة النتائج:
- الاتحاد × السويحلي 3/1

- الهلال × الأخضر 3/2
- الأهلي بنغازي × الاتحاد المصراتي 2/2

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