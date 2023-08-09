مواجهات قوية بين فرق الدور السباعي للصعود إلى الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة الدوري الليبي الدرجة الأولى للدوري السباعي للمجموعتين للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، عن مواجهات قوية بين الفرق الراغبة في التأهل إلى الدوري الممتاز.

مواجهات الجولة الأولى

وفي مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، سيلعب فريق الأنوار مع البرانس، كما يلتقي البروق مع القرضابية، فيما يواجه فريق المروج وفاق أجدابيا، بينما سيحصل فريق نجوم أجدابيا على راحة خلال هذه الجولة.

أما في منافسات المجموعة الثانية، فسيلعب النصر زليتن مع البشائر، ويواجه الترسانة بسوق الجمعة فريق الشموع، بينما يلتقي فريق الوطن مع الملعب الليبي، فيما يحصل فريق النهضة بسبها على راحة خلال هذه الجولة.

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وقد أقيمت قرعة الدوري الليبي الدرجة الأولى للدوري السباعي للمجموعتين للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، أمس، وضمت المجموعة الأولى فرق الأنوار والبرانس والبروق والقرضابية والمروج ووفاق أجدابيا ونجوم أجدابيا، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الترسانة والنصر زليتن والوطن والملعب الليبي والنهضة والبشائر والشموع.