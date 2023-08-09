المروج يلتقي الاتحاد المصراتي والجزيرة يتبارى مع السويحلي في نصف نهائي الطائرة 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء بقاعة مدينة زوارة آخر أربع مباريات في الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، وأسفرت عن النتائج الآتية:

فوز المروج على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25-23، 25-19، 25-15)، وفوز الجزيرة على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل (25-16، 25-15، 25-15).

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وفوز السويحلي على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25-19، 25-14، 25-23)، وفوز الاتحاد المصراتي على النهضة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-12، 25-22، 25-18).

مبارتا الدور النصف نهائي

اليوم الأربعاء سيكون الموعد مع مباراتي الدور نصف نهائي، فريق الاتحاد المصراتي أول المجموعة الثانية يلتقي المروج ثاني المجموعة الأولى، والسويحلي أول المجموعة الأولى يلتقي الجزيرة ثاني المجموعة الثانية.

الفائزان يلتقيان غدًا الخميس في مباراة تحديد الترتيب الأول والتتويج بكأس البطولة والخاسران يلتقيان في مباراة تحديد الترتيب الثالث.