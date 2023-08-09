  • Alwasat News
Atwasat

المروج يلتقي الاتحاد المصراتي والجزيرة يتبارى مع السويحلي في نصف نهائي الطائرة 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 09 أغسطس 2023, 01:29 مساء
المروج يلتقي الاتحاد المصراتي والجزيرة يتبارى مع السويحلي في نصف نهائي الطائرة 21 عاما
منافسات الكرة الطائرة في ليبيا. (فيسبوك)
alwasat radio

جرت أمس الثلاثاء بقاعة مدينة زوارة آخر أربع مباريات في الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، وأسفرت عن النتائج الآتية:

فوز المروج على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25-23، 25-19، 25-15)، وفوز الجزيرة على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل (25-16، 25-15، 25-15).

- براعم السويحلي يلحق أول خسارة بالهدى ويتصدر نهائيات ليبيا للكرة الطائرة
- انفراد براعم الهدى بصدارة نهائيات ليبيا في الكرة الطائرة (صور)

وفوز السويحلي على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25-19، 25-14، 25-23)، وفوز الاتحاد المصراتي على النهضة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-12، 25-22، 25-18).

مبارتا الدور النصف نهائي
اليوم الأربعاء سيكون الموعد مع مباراتي الدور نصف نهائي، فريق الاتحاد المصراتي أول المجموعة الثانية يلتقي المروج ثاني المجموعة الأولى، والسويحلي أول المجموعة الأولى يلتقي الجزيرة ثاني المجموعة الثانية.

الفائزان يلتقيان غدًا الخميس في مباراة تحديد الترتيب الأول والتتويج بكأس البطولة والخاسران يلتقيان في مباراة تحديد الترتيب الثالث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا

إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا
واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»

واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة

عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة
العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية

العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
خلال لقائهم القوي.. مندوبو أعوان القضاء: نرفض الزج بـ«الأعلى للقضاء» في الصراع السياسي

خلال لقائهم القوي.. مندوبو أعوان القضاء: نرفض الزج بـ«الأعلى للقضاء» في الصراع ...
بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق

بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في ...
14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
غازيني: تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل الانتخابات خطوة لإنهاء الجمود في ليبيا

غازيني: تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل الانتخابات خطوة لإنهاء الجمود في ليبيا
قرار تنظيم استيراد السلع يكافح البضائع المغشوشة أم يطيح بصغار التجار؟ (فيديو)

قرار تنظيم استيراد السلع يكافح البضائع المغشوشة أم يطيح بصغار التجار؟ (فيديو)
إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن

إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار

طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم

افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نادي الشرطة يستضيف بطولة الغربية للكاراتيه الموحد
نادي الشرطة يستضيف بطولة الغربية للكاراتيه الموحد
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية بعد الخروج الليبي المبكر من المنافسات (صور)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية بعد الخروج الليبي المبكر من ...
طائرة السويحلى والاتحاد المصراتي في صدارة نهائيات 21 عاما
طائرة السويحلى والاتحاد المصراتي في صدارة نهائيات 21 عاما
الصين بطلة عالمية الجامعات العالمية بـ178 ميدالية متنوعة
الصين بطلة عالمية الجامعات العالمية بـ178 ميدالية متنوعة
ترقب لقرعة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للصعود إلى الممتاز
ترقب لقرعة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للصعود إلى الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال ......
الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال
الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري ......
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية...
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها...
المزيد
المروج يلتقي الاتحاد المصراتي والجزيرة يتبارى مع السويحلي في نصف نهائي الطائرة 21 عاما
المروج يلتقي الاتحاد المصراتي والجزيرة يتبارى مع السويحلي في......
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة...
قريميدة: «كاف» سيفتش قريبا على ملعب الجميل أملا في اعتماده ودخوله الخدمة الرياضية قريبا
قريميدة: «كاف» سيفتش قريبا على ملعب الجميل أملا في اعتماده ......
ترقب لقرعة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للصعود إلى الممتاز
ترقب لقرعة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للصعود إلى الممتاز...
الصين بطلة عالمية الجامعات العالمية بـ178 ميدالية متنوعة
الصين بطلة عالمية الجامعات العالمية بـ178 ميدالية متنوعة...
المزيد