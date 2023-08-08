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ترقب لقرعة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للصعود إلى الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:57 مساء
ترقب لقرعة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للصعود إلى الممتاز
أندية دوري الدرجة الأولى في ليبيا. (فيسبوك)
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يجري، مساء اليوم في تمام السادسة مساء، سحب قرعة الدور السباعي لفرق الدرجة الأولى، على أن يجرى توزيع الفرق الـ14 إلى مجموعتين.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

المجموعة الأولى
تضم البروق والأنوار ونجوم أجدابيا والمروج والبرانس ووفاق أجدابيا.

المجموعة الثانية
تضم الترسانة والوطن والبشائر والملعب الليبي والنصر زليتن والشموع.

وعلى حسب القرعة، ستجرى إضافة أحد فريقي النهضة أو القرضابية في المجموعة الأولي أو الثانية.

وتنص اللائحة، التي جرى اعتمادها، أن تلعب كل مجموعة دوري من ذهاب فقط، وفي ملاعب محايدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للممتاز بالموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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