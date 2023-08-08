الصين بطلة عالمية الجامعات العالمية بـ178 ميدالية متنوعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بفارف كبير عن أقرب ملاحقيها، هيمنت الصين على جدول ميداليات الدورة الرياضية الجامعية العالمية، وانفردت بالصدارة برصيد 178 ميدالية ملونة، وجاء ترتيب جدول الميداليات على النحو التالي:

- أبطال الجزائر على موعد مع 3 سباقات لألعاب القوى في عالمية الجامعات

1- الصين: 103 ذهب - 40 فضة - 35 برونز.

2- اليابان: 21 ذهب - 29 فضة - 43 برونز.

3- كوريا: 17 ذهب - 18 فضة - 23 برونز.

4- إيطاليا: 16 ذهب - 18 فضة - 21 برونز.

5- بولندا: 15 ذهب - 16 فضة - 12 برونز.

6- تركيا: 11 ذهب - 12 فضة - 12 برونز.

7- الهند: 11 ذهب - 5 فضة - 10 برونز.

8- تايوان: 10 ذهب - 17 فضة - 19 برونز.

9- ليتوانيا: 6 ذهب - 4 فضة - 2 برونز.

10- فرنسا: 5 ذهب - 8 فضة - 10 برونز.

11- إيران: 5 ذهب - 6 فضة - 12 برونز.

13- ألمانيا: 4 ذهب - 8 فضة - 12 برونز.

بينما جاءت الجزائر في الترتيب الـ39 بثلاث ميداليات، واحدة فضية واثنتين برونزية.