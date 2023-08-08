الصين بطلة عالمية الجامعات العالمية بـ178 ميدالية متنوعة...

بفارف كبير عن أقرب ملاحقيها، هيمنت الصين على جدول ميداليات الدورة الرياضية الجامعية العالمية، وانفردت بالصدارة برصيد 178 ميدالية ملونة، وجاء ترتيب جدول الميداليات على النحو التالي:
- أبطال الجزائر على موعد مع 3 سباقات لألعاب القوى في عالمية الجامعات
1- الصين: 103 ذهب - 40 فضة - 35 برونز.
2- اليابان: 21 ذهب - 29 فضة - 43 برونز.
3- كوريا: 17 ذهب - 18 فضة - 23 برونز.
4- إيطاليا: 16 ذهب - 18 فضة - 21 برونز.
5- بولندا: 15 ذهب - 16 فضة - 12 برونز.
6- تركيا: 11 ذهب - 12 فضة - 12 برونز.
7- الهند: 11 ذهب - 5 فضة - 10 برونز.
8- تايوان: 10 ذهب - 17 فضة - 19 برونز.
9- ليتوانيا: 6 ذهب - 4 فضة - 2 برونز.
10- فرنسا: 5 ذهب - 8 فضة - 10 برونز.
11- إيران: 5 ذهب - 6 فضة - 12 برونز.
13- ألمانيا: 4 ذهب - 8 فضة - 12 برونز.
بينما جاءت الجزائر في الترتيب الـ39 بثلاث ميداليات، واحدة فضية واثنتين برونزية.
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