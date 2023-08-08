طائرة السويحلى والاتحاد المصراتي في صدارة نهائيات 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، في صالة الألعاب الرياضية بزوارة أربع مباريات في الجولة الثانية من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، أسفرت عن فوز الهلال على النهضة بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-14، و25-20، و25-17».

بينما فاز الاتحاد المصراتي على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة شهدت ندية وتكافؤ الفرص وتقاربا في النتيجة، وكانت نتائجها «26-24، و16-25، و25-23، و25-17».

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كما فاز السويحلي على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-17، و25-19، و25-17»، وفاز المروج على النصر بثلاثة أشواط دون رد، وكانت نتائجها «25-23، و25-18، و25-19».

الترتيب بعد الجولة الثانية

المجموعة الأولى: السويحلي 6، المروج 3، النصر 3، الاتحاد دون نقاط.

المجموعة الثانية: الاتحاد المصراتي 6، الهلال 3، الجزيرة 3، النهضة دون نقاط.