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المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية بعد الخروج الليبي المبكر من المنافسات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:31 مساء
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية بعد الخروج الليبي المبكر من المنافسات (صور)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
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توج المغرب ببطولة أفريقيا للملاكمة التي جرت أخيرا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وجاء ثانيا جمهورية الكونغو، وثالثا الجزائر، وجاء جدول ترتيب الميداليات على النحو التالي:

الملاكم الليبي محمد فريضة يحرز الفضية في دورة الألعاب العربية

1- المغرب 8 ذهب، 2 فضه، 3 برونز.
2- جمهورية الكونغو 5 ذهب، 6 فضة، 4 برونز.
3- الجزائر 4 ذهب، 2 فضة، 1 برونز.
4- الكاميرون 2 ذهب، 2 فضة، 8 برونز.
5- موزمبيق 2 ذهب، 2 فضة، 5 برونز.
6- جنوب أفريقيا 2 ذهب، 1 فضه، 2 برونز.
7- نيجيريا 1 ذهب، 1 فضة، 2 برونز.
8- الرأس الأخضر 1 ذهب.
9- أوغندا 2 فضة، 5 برونز.
10- السنغال 1 فضة، 4 برونز.
11- تونس 1 فضة، 2 برونز.
12- تنزانيا 1 فضة، 1برونز.
13- الكونغو 1فضة، 1 برونز.
14- مرشيوس 1 فضة، 1 برونز.
15- السيشل 1 فضة.
16- الغابون 1 فضة.
17- كينيا 7 برونز.
18- مالي 1 برونز.
19- بورندي 1 برونز.

قائمة المغرب البطل  
حصدت المغرب 13 ميدالية (رجال وسيدات)، في السيدات ذهبية ياسمين متقي بوزن 48 كجم، وذهبية وداد برطال في وزن 54 كجم، وذهبية خديجة مرضي في وزن 81 كجم، وفضية رباب شضار في وزن 50 كجم، وفضية أميمة بالحبيب في وزن 66 كجم، وبرونزية نهيلة حليوي في وزن 57 كجم، وبرونزية نسرين أمين في وزن 60 كجم.

وفي منافسات الرجال، ذهبية سعيد مرتجي في وزن 51 كجم، وذهبية عماد عزوي في وزن 54 كجم، وذهبية سليمان سمغولي في وزن 57 كجم، وذهبية محمد ربيعي في وزن 75 كجم، وذهبية محمد الصغير في وزن 86 كجم، وبرونزية ناصر عبدالحق في وزن 63 كجم.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في المحفل الأفريقي بأربعة ملاكمين، خرجوا من الأدوار الأولى ولم يعتلوا منصات التتويج.

المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
المغرب بطلا للملاكمة الأفريقية. (فيسبوك)
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