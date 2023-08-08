14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجرى مساء اليوم الثلاثاء قرعة تصفيات الصعود للقسم الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، وتنقلها قناة ليبيا الرياضية، بمشاركة 14 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

تضم فرق البروق ونجوم أجدابيا والمروج ووفاق أجدابيا والأنوار والبرانس. يضاف إليهم أحد الفريقين القرضابية أوالنهضة، عند الحسم تباعا.

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المجموعة الثانية

تضم فرق الترسانة والوطن والبشائر والملعب الليبي والنصر زليتن والشموع، يضاف إليهم أحد الفريقين النهضة أو القرضابية، عند الحسم تباعا.

تصفيات المجموعة الأولى تقام على ملاعب المنطقة الشرقية، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على ملاعب المنطقة الغربية.

يشار إلى أن كل مجموعة ستتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل صاحبا أول وثاني الترتيب إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل 2023- 2024، ويقام بمشاركة 24 فريقا وأقرب الاحتمالات بنظام المجموعتين.