التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عزز فريق كرة القدم الأول بنادي التحدي صفوفه بصفقات جديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد؛ حيث ضم لاعب الارتكاز محمد فتحي مانديلا قادمًا من نادي الصقور.

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أيضًا شملت صفقات نادي التحدي التعاقد مع الظهير مصعب الكيلاني، والمهاجم عمر بوخريص، ومتوسط الميدان رامي الطالب، والمهاجم جبريل مرسال.

فريق التحدي عانى كثيرًا الموسم الماضي، وكاد يهبط لدوري الدرجة الأولى، واختتم موسمه في المجموعة الثانية في الترتيب الثامن برصيد 13 نقطة.

محمد فتحي. (صفحة نادي التحدي عبر فيسبوك)

المهاجم عمر بوخريص. (صفحة نادي التحدي عبر فيسبوك)