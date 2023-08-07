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موافقة على 8 بنود بعد طرحها في اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 07 أغسطس 2023, 04:49 مساء
موافقة على 8 بنود بعد طرحها في اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي (صور)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
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عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية اجتماعًا بقاعة الراحل إبراهيم الجمل بالمدينة الرياضية ببنغازي.

الاجتماع حضره رئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية عبد المنعم بن حريز، و21 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية ومندوب عن اللجنة الأولمبية الليبية عبد المنعم سوف الجين.

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الاجتماع ناقش فيه الأعضاء 8 بنود تم طرحها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد وتمت الموافقة على جميعها باستثناء بند واحد تمت الموافقة عليه بالأغلبية.

وأشاد سوف الجين مندوب اللجنة الأولمبية بأسرة رياضة الشراع والتزامها بالعمل لتحقيق نجاحات في المستقبل القريب، وكذلك التعاون بين الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد.

اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي للشراع ببنغازي. (فيسبوك)
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