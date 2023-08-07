«كشري» مديرا فنيا للصقور في الموسم الجديد خلفا لأربيش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اتفقت إدارة نادي الصقور رسميًّا مع المدير الفني المصري أحمد عبدالمنعم كشري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الرياضي الجديد.

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يأتي الاتفاق مع كشري لتولي المهمة بشكل رسمي خلفًا للمدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش الذي قاد فريق الصقور الموسم الماضي وحقق معه نتائج جيدة.

يساعد المدرب المصري أحمد كشري مواطنه المدرب المصري أحمد رجب، وتخطط إدارة نادي الصقور لمراكز متقدمة في الموسم المقبل، بعد أن اختتم فريق الصقور موسمه السابق في الترتيب السابع بعشرين نقطة.