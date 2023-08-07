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فوز طائرة الجزيرة والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي في نهائيات 21 عاما (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:11 مساء
فوز طائرة الجزيرة والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي في نهائيات 21 عاما (صور)
جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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انطلقت أمس السبت بصالة الألعاب الرياضية بمدينة زوارة غرب ليبيا، نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاماً بمشاركة ثماني فرق وزعت على مجموعتين.

المجموعة الأولى: النصر، السويحلي، الاتحاد، الاتحاد، المروج.
المجموعة الثانية: الهلال، الجزيرة، النهضة، الاتحاد المصراتي.

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جرى في اليوم الأول أربع مباريات، ففي المجموعة الأولى، فاز النصر على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-14، 22-25، 32-30، 25-14)، وفاز الاتحاد المصراتي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (19-25، 25-21، 25-21، 25-19).

وفي المجموعة الثانية، فاز السويحلي على المروج بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-23، 25-18، 25-12)، وفاز الجزيرة على النهضة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-14، 25-17، 25-17).

مباريات اليوم الإثنين
يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع أربع مباريات، النهضة يلتقي الهلال، ويعقبها مباراة المروج مع النصر، وثالث المباريات الجزيرة يتبارى مع الاتحاد المصراتي، والمباراة الرابعة تجمع الاتحاد مع السويحلي.

جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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